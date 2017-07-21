Озеро Манжерок закроют для посещения

Проект направлен на восстановление биобаланса и активацию процессов дальнейшего самоочищения озера. На эти цели из федерального бюджета поступило 72 млн рублей, сообщает портал республики.

Согласно плану-графику, работы разделены на два этапа. Первым этапом предусмотрено проведение технических подготовительных работ, которые уже начались. На данный момент подрядчик доставляет оборудование на место.

После проведения этих мероприятий начнется основная работа по очистке озера. Работы будут проводиться земснарядом, с помощью которого ил будет направляться на карты намыва. По проекту предусмотрено и благоустройство пляжной зоны.

Подрядчик должен убрать 203 тыс. кубометров иловых отложений. Глубина озера от этого увеличится в среднем на полтора метра. Сейчас максимальная глубина составляет всего три метра.



Министр подчеркнул, что на весь период работ озеро будет закрыто для посещения. В связи с этим, было рекомендовано установить соответствующие информационные аншлаги. После восстановления никакой платы за посещение этого памятника природы взиматься не будет.