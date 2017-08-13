Падение Олимпа: сын венесуэльского президента пригрозил Трампу взятием Белого дома

"Если бы на Венесуэлу напали, винтовки прибыли бы в Нью-Йорк, мистер Трамп. И мы бы взяли Белый дом", — сказал Мадуро-младший.

Также он посоветовал Дональду Трампу, президенту США, "позаботиться о своем бизнесе и решать свои проблемы".

Выпад сына венесуэльского президента связан с заявлением Трампа 12 августа о том, что Вашингтон не исключает "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы. Лидер США добавил, что у Соединенных Штатов есть войска "по всему миру и очень-очень далеко".

"Венесуэла не очень далеко. И люди страдают. И умирают. У нас есть множество вариантов применительно к Венесуэле, в том числе военный", — заключил глава государства.

Ранее советник по нацбезопасности американского президента Герберт Макмастер заявил, что военное вмешательство США в Венесуэле маловероятно, сообщает Газета.ру.