Барнаулец сломал участковому палец из-за нежелании ехать в отделение полиции

Барнаульца осудили за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении участкового. Мужчина не желал ехать в отделение полиции и сломал полицейскому палец.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Павлова, 16 января 2016 года участковый получил указание от руководителя доставить мужчину в отделении полиции для проведения проверки по поводу того, что он совершил тяжкое преступление. Он прибыл к мужчине домой и, предъявив служебное удостоверение, предложил проехать в отдел полиции. Обвиняемый отказался и затеял конфликт. В ходе перепалки он схватил полицейского за кисть левой руки и резким круговым движением выкрутил пальцы наружу, заломив их. Участковый получил закрытый перелом средней фаланги 4-го пальца со смещением, что квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, а также растяжение связок суставов 3-го и 5-го пальцев левой кисти, которые причинили легкий вред здоровью.
В судебном заседании мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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