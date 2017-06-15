Памфилова исключила регистрацию Навального на выборах в президенты

Памфилова отметила, что судимость запрещает регистрировать кандидатуру Навального. Однако глава ЦИК допустила, что может "вдруг произойти какое-то чудо, и он напишет кассационную жалобу".

"Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать... Он в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное", — считает Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что не имеет права высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах, но при этом отметила, что Навальный "позиционирует себя определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной", пишет polit.ru.