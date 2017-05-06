Памяти верны: летопись алтайского "Бессмертного полка"

9 Мая в России будут отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в Барнауле пройдет юбилейное, пятое шествие "Бессмертного полка". В самый первый раз, в 2013 году, он собрал 16 тыс. человек только в краевой столице, а в прошлом году — уже более 120 тыс. человек по всему краю.

Гражданскую акцию памяти придумали томские журналисты из ТВ2 в 2012 году. Они предложили жителям города на специальном сайте вписывать истории своих воевавших предков, а 9 Мая прийти с их портретами на шествие. Уже на следующий год проект стал международным и общенациональным. Сегодня на сайте проекта "Бессмертный полк" почти 378 тыс. историй, из них более 30 тыс. — в разделе Алтайского края. Только барнаульцы создали более 6 тыс. страниц.

В этом году координаторы — издательский дом "Алтапресс" — не ждут кратного увеличения участников шествия, как в прошлые годы, однако готовятся тщательно. Возможно, на этот раз шествие будет организовано в две колонны, чтобы ожидание не было слишком длительным. Вот мнение заместителя председателя правительства края Виталия Снесаря: "Мы понимаем стремление каждого участника марша быть ближе к трибуне, где сидят наши ветераны, поклониться им, передать цветы, крикнуть “ура”. Но, скорее всего, выберем формат прохождения в две колонны. Это существенно сэкономит время ожидания. Возможно, чуть-чуть приподнимем ряды трибун, чтобы ветеранов можно было видеть на более далеком расстоянии".

На всем протяжении колонны от ул. Брестской до ул. Молодежной волонтеры будут раздавать воду, а развлекать людей станут "бригады культурного сопровождения".

9 Мая шествие ориентировочно начнется в 10.40.

На финальной точке, на пл. Сахарова, для участников полка будет организовано несколько тематических площадок. Как и в прежние годы, можно будет оставить запись на Стене памяти. Неподалеку будут организованы три фотозоны. Можно будет принять участие в тематических викторинах. А на площадке народного караоке любой желающий сможет исполнить песни военных лет.

Летопись алтайского полка

2013 год

Масштаб: 120 городов в трех странах, около 150 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк" прошла в Барнауле впервые. Координатором выступил ИД "Алтапресс". В шествии приняли участие 16 тыс. человек. Люди молча пронесли портреты мимо трибун. Живые ветераны приветствовали своих погибших товарищей стоя. Символом акции стал журавлик, его образ создал барнаульский дизайнер Алексей Шелепов. Позже журавлик "разлетелся" по всему миру и стал официальной эмблемой полка.

Участница шествия "Бессмертный полк":

Когда я увидела тысячи людей с фотографиями, у меня сжалось сердце. Я вдруг почувствовала, что все эти люди, пришедшие с портретами своих солдат, очень дороги и близки мне, они уважают и ценят то же, что и я. А значит, нас объединяет очень многое. Как будто моя семья стала больше.

2014 год

Масштаб: 450 городов, сел, деревень в шести странах, около 200 тыс. человек.

В акции "Бессмертный полк" в Барнауле приняли участие более 20 тыс. человек, это больше, чем две дивизии времен Великой Отечественной войны. К акции присоединились все города и районы края. Общая численность участников составила 50 тыс. человек. Анна Добромыслова написала песню — гимн "Бессмертного полка". Ее родственник был актером и погиб во время войны в Симферополе. На пл. Сахарова впервые установили Стену памяти, на которой каждый желающий мог оставить запись. Позже координаторы передали ее в музей "Город".

2015 год

Масштаб: все регионы России, около 1,2 тыс. городов, 44 страны, порядка 12 млн человек.

В год 70-летия Победы в Барнауле в акции приняли участие около 35 тыс. человек. Еще более 5 тыс. горожан приветствовали колонну по ходу шествия. Примерно столько же однополчан вышли на улицы городов и сел края. На финальной точке вставшие в полк с портретом своего ветерана получили удостоверения участников юбилейного парада. Как и в предыдущий год, жители могли оставить запись на Стене памяти. 15-метровую стену заполнили надписями за первые полчаса, оставили здесь свои слова и первые лица города и края.

2016 год

Масштаб: все регионы России, свыше 50 стран мира, более 16 млн человек.

В Барнауле в колонну полка встали около 50 тыс. человек и более 120 тыс. — в городах и селах Алтайского края. Участников ждала традиционная Стена памяти и несколько площадок для фотографирования.