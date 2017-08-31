Российские туроператоры заявили, что панику с вирусом Коксаки раздули федеральные органы

Вирус есть не только в Турции, но и в других странах Средиземноморья, также он был зафиксирован в Мексике и США. По словам Ломидзе, после некорректного сообщения Ростуризма, что каждый турист имеет право сразу получить 100-процентную компенсацию за аннуляцию тура, количество желающих отказаться от поездок в Турцию выросло в разы, передает РИА Новости.

Представитель АТОР уточнила, что по факту реально аннуляциями из-за вируса Коксаки воспользовалось около 15% из тех туристов, которые присылали заявки в туристические офисы. Ломидзе также отметила, что перераспределения туристического спроса на российские курорты из-за волны негативной информации, связанной с эпидемиологической обстановкой в Турции, не произошло.

"Когда история с Коксаки разворачивалась, мы опрашивали туроператоров по внутреннему туризму, какое влияние ситуация оказала на внутренний рынок. Должен произойти какой-то всплеск, если бы была прямая корреляция между Турцией и спросом на отечественные курорты. Этого не произошло", — сказала она, пишет bfm.ru.

После информации о заражении российских туристов вирусом Коксаки спрос на турецкие курорты остался на прежнем уровне, сообщили altapress.ru в барнаульских турфирмах. По Сибири случаи отказа от туров в Турцию единичны, в крае такого не наблюдали, сообщили altapress.ru в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) и местных турфирмах.

В АРАТе сообщили, что в Сибири случаи отказа от путевок в Турцию единичны. По словам Ольги Ришко, самолеты из Барнаула и Новосибирска улетают заполненными, на ближайшие даты проданы все места на рейсах, клиенты уже бронируют туры на октябрь.

Справка

В начале августа источник в Роспотребнадзоре сообщил РИА Новости, что ведомство признало небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, это решение согласовано с МИД, документ направлен в Ростуризм. Ростуризм на официальном сайте "настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию", указав, что туристы могут отказаться от поездки в Турцию без штрафов в связи с угрозой заражения энтеровирусной инфекцией.