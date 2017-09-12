Папа Римский вышел на проповедь с синяком под глазом

Выяснилось, что в пятый день своего визита в Колумбию папа потерял равновесие и ударился лицом о бронированное стекло своего папа-мобиля. Охранник не успел среагировать, чтобы уберечь его от удара.

Ватикан уже выступил с официальным заявлением о том, что после оказанной помощи папа чувствует себя удовлетворительно. Ему обработали рану и приложили лед к ушибу, однако последствия инцидента скрыть не удалось.

"Я получил в глаз. Я в порядке", — пошутил папа Франциск, представ перед верующими, пишет znak.com.