Папа Римский вышел на проповедь с синяком под глазом

Папа Римский Франциск вышел на проповедь в Картахене-де-Индиас (Колумбия) с синяком под глазом, рассеченной бровью и в забрызганной кровью белоснежной сутане, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Guardian.
Выяснилось, что в пятый день своего визита в Колумбию папа потерял равновесие и ударился лицом о бронированное стекло своего папа-мобиля. Охранник не успел среагировать, чтобы уберечь его от удара.
Ватикан уже выступил с официальным заявлением о том, что после оказанной помощи папа чувствует себя удовлетворительно. Ему обработали рану и приложили лед к ушибу, однако последствия инцидента скрыть не удалось.
"Я получил в глаз. Я в порядке", — пошутил папа Франциск, представ перед верующими, пишет znak.com.
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