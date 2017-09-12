Папа Римский вышел на проповедь с синяком под глазом

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Сегодня, 13:28.
Жизнь

Папа Римский Франциск вышел на проповедь в Картахене-де-Индиас (Колумбия) с синяком под глазом, рассеченной бровью и в забрызганной кровью белоснежной сутане, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Guardian.

Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском.
Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском. Фото: kremlin.ru.

Выяснилось, что в пятый день своего визита в Колумбию папа потерял равновесие и ударился лицом о бронированное стекло своего папа-мобиля. Охранник не успел среагировать, чтобы уберечь его от удара.

Ватикан уже выступил с официальным заявлением о том, что после оказанной помощи папа чувствует себя удовлетворительно. Ему обработали рану и приложили лед к ушибу, однако последствия инцидента скрыть не удалось.

"Я получил в глаз. Я в порядке", — пошутил папа Франциск, представ перед верующими, пишет znak.com.

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