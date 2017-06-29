Российские туристы в турецком отеле украли 14 рулонов туалетной бумаги, алкоголь и цветы с корнями

По данным telegram-канал Mash, при выселении россиян остановили сотрудники отеля, наблюдавшие за гостями на протяжении недели, попросив показать содержимое чемоданов, отмечает "Утро.ру".

Оказалось, что туристы решили прихватить с собой 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера "Бейлиз" в пластиковых бутылках, тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже цветы с корнями, которые росли в саду отеля, пишет ura.ru.

Руководство гостиницы заставило сургутчан оплатить "сувениры" по рыночной стоимости, после чего предприимчивых гостей отпустили на рейс.