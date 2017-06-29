Российские туристы в турецком отеле украли 14 рулонов туалетной бумаги, алкоголь и цветы с корнями

Пару туристов из Сургута поймали в одном из отелей Турции после того, как россияне попытались вывезти туалетную бумагу, алкоголь и вещи.
По данным telegram-канал Mash, при выселении россиян остановили сотрудники отеля, наблюдавшие за гостями на протяжении недели, попросив показать содержимое чемоданов, отмечает "Утро.ру".
Оказалось, что туристы решили прихватить с собой 14 рулонов туалетной бумаги, пять литров ликера "Бейлиз" в пластиковых бутылках, тапочки, халаты, полотенца, апельсины и даже цветы с корнями, которые росли в саду отеля, пишет ura.ru.
Руководство гостиницы заставило сургутчан оплатить "сувениры" по рыночной стоимости, после чего предприимчивых гостей отпустили на рейс.
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