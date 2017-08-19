Пара жуликов с Урала приехали обманывать алтайских продавцов

К правохранителям за помощью обратилась продавец одного из крупных торговых центров города, которая обнаружила пропажу денег после визита двух покупателей.

Как сообщила заявительница, к ней подошел незнакомый мужчина, чтобы купить какую-то мелочь, а для расчета он протянул купюру в 5000 рублей. Женщина отсчитала сдачу, передала товар и переключилась на подошедшую покупательницу.

Мужчина пересчитал деньги и вдруг заявил, что нашел в кармане мелочь, попросив вернуть ему пятитысячную купюру в обмен на сдачу и эту мелочь. Пока продавец возвращала деньги и получала свои обратно, покупательница отвлекала ее вопросами о другом товаре, пишет пресс-служба краевого управления МВД.

Когда оба покупатели ушли, продавец обнаружила, что в пачке денег, которые ей передал незнакомец, не оказалось 4000. Поняв, что ее обманули, бийчанка обратилась в полицию.

Приметы подозреваемых были переданы всем постам, и вскоре уральцев задержал экипаж ГИБДД, их опознала продавец. Оренбуржцу уже предъявлено обвинение обвинение по факту мошенничества, он дал признательные показания. А вот причастность жительницы Челябинска к этому обману, устанавливается.