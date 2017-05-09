Тема «Бессмертный полк»

Парад 1941-го и орден от Калинина: история "Бессмертного полка" в алтайском селе

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Сегодня, 19:10.
Жизнь

Село Боровиха Первомайского района стало одним из первых в Алтайском крае, подхватившим идею создания "Бессмертного полка". В этом году шествие жителей с портретами своих воевавших родственников здесь прошло в пятый раз, так же, как и в Барнауле.

"Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников.
"Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников.
"Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников.
"Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников.
Людмила Ковалева. Фото: Вячеслав Сметанников.

9 мая в Боровихе в шествии прошли около 220 человек. Многие из них пришли почтить память ветеранов не в первый раз.

Мария Дубровская.
Мария Дубровская

Мария Антоновна Дубровская каждый год проносит фотографию своего брата, Куликова Григория Варфоломеевича, пропавшего без вести во время войны. Она до сих пор надеется найти данные о нем: рассылает запросы в архивы, обращается к поисковикам. Но пока без результата.

Многие годы пропавшим без вести считался и Григорий Афанасьевич Шадрин, житель Боровихи, ушедший на фронт в самом начале войны. В 2014 году в Карелии не далеко от Петрозаводска группа поисковиков обнаружила останки солдата, а вместе с ними — медальон, принадлежащий Шадрину. В окопе также обнаружили его каску, саперную лопату, фляжку и кружку. Внучка погибшего солдата Людмила Ковалева побывала на захоронении в Петрозаводске, ей передали медальон и найденные вещи деда. Сейчас они хранятся в музее села.

Вещи солдата Григория Шадрина.
Вещи солдата Григория Шадрина

С самого первого шествия в "Бессмертном полку" принимал участие Тихон Иванович Козьмин. Он проходил в колонне с плакатом, где были указаны имена пяти его братьев и племянника, погибших на фронте. Сам Тихон Иванович в боях не участвовал, служил техником на аэродроме. "Так жив и остался", — рассказывал. В 2016 году он умер.

Тихон Иванович Козьмин.
Тихон Иванович Козьмин

В прошлом же году с просьбой пронести портрет по улицам родного села в штаб обратили родные Валентины Андреевны Серковой. Они не жили в селе, но захотели, чтобы Валентина Андреевна "встала в строй" полка именно здесь. Серкова родилась в пос. Казачий (Боровихинский сельсовет) в 1925 году. В августе 1941 года в 16 лет, приписав себе два года, она ушла добровольцем на фронт. Была участницей парада на Красной площади 7 ноября 1941.

Проходила службу в разведке истребительного батальона, не раз ходила за линию фронта, участвовала в захвате "языков", затем служила санинструктором 36-го артиллерийского полка. Указом президиума Верховного Совета СССР в 1943 году ее наградили "Орденом Красной Звезды". В 1944 году награду ей лично вручил в Кремле председатель президиума Михаил Калинин. После войны Валентина Андреевна жила в Ульяновске.

Справка

В штаб "Бессмертного полка" в Боровихе в 2013 году вошли руководитель сельского музея Вера Карташова, сотрудница библиотеки Тамара Запорожских и главный редактор газеты "Земляки" Вячеслав Сметанников. Их поддержали глава администрации сельсовета Валерий Голубцов и художественный руководитель КДЦ Тамара Жумаева. Очень быстро к идее пройти по селу с портретами своих ветеранов присоединились многие жители села.

В строй первого Полка 9 мая 2013 года встали около 120 человек, а по всему району — около 800 человек. За время существования акции жители села разместили на сайте около 900 историй о судьбах участников Великой Отечественной войны. А в 2014 году жители села собрали деньги на билет, чтобы отправить своего представителя на съезд координаторов "Бессмертного полка", проводившегося в Москве.

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