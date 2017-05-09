Парад 1941-го и орден от Калинина: история "Бессмертного полка" в алтайском селе

"Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников. "Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников. "Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников. "Бессмертный полк" в селе Боровиха. Фото: Вячеслав Сметанников. Людмила Ковалева. Фото: Вячеслав Сметанников.

9 мая в Боровихе в шествии прошли около 220 человек. Многие из них пришли почтить память ветеранов не в первый раз.

Мария Дубровская

Мария Антоновна Дубровская каждый год проносит фотографию своего брата, Куликова Григория Варфоломеевича, пропавшего без вести во время войны. Она до сих пор надеется найти данные о нем: рассылает запросы в архивы, обращается к поисковикам. Но пока без результата.

Многие годы пропавшим без вести считался и Григорий Афанасьевич Шадрин, житель Боровихи, ушедший на фронт в самом начале войны. В 2014 году в Карелии не далеко от Петрозаводска группа поисковиков обнаружила останки солдата, а вместе с ними — медальон, принадлежащий Шадрину. В окопе также обнаружили его каску, саперную лопату, фляжку и кружку. Внучка погибшего солдата Людмила Ковалева побывала на захоронении в Петрозаводске, ей передали медальон и найденные вещи деда. Сейчас они хранятся в музее села.

С самого первого шествия в "Бессмертном полку" принимал участие Тихон Иванович Козьмин. Он проходил в колонне с плакатом, где были указаны имена пяти его братьев и племянника, погибших на фронте. Сам Тихон Иванович в боях не участвовал, служил техником на аэродроме. "Так жив и остался", — рассказывал. В 2016 году он умер.

Тихон Иванович Козьмин

В прошлом же году с просьбой пронести портрет по улицам родного села в штаб обратили родные Валентины Андреевны Серковой. Они не жили в селе, но захотели, чтобы Валентина Андреевна "встала в строй" полка именно здесь. Серкова родилась в пос. Казачий (Боровихинский сельсовет) в 1925 году. В августе 1941 года в 16 лет, приписав себе два года, она ушла добровольцем на фронт. Была участницей парада на Красной площади 7 ноября 1941.

Проходила службу в разведке истребительного батальона, не раз ходила за линию фронта, участвовала в захвате "языков", затем служила санинструктором 36-го артиллерийского полка. Указом президиума Верховного Совета СССР в 1943 году ее наградили "Орденом Красной Звезды". В 1944 году награду ей лично вручил в Кремле председатель президиума Михаил Калинин. После войны Валентина Андреевна жила в Ульяновске.

Справка

В штаб "Бессмертного полка" в Боровихе в 2013 году вошли руководитель сельского музея Вера Карташова, сотрудница библиотеки Тамара Запорожских и главный редактор газеты "Земляки" Вячеслав Сметанников. Их поддержали глава администрации сельсовета Валерий Голубцов и художественный руководитель КДЦ Тамара Жумаева. Очень быстро к идее пройти по селу с портретами своих ветеранов присоединились многие жители села.

В строй первого Полка 9 мая 2013 года встали около 120 человек, а по всему району — около 800 человек. За время существования акции жители села разместили на сайте около 900 историй о судьбах участников Великой Отечественной войны. А в 2014 году жители села собрали деньги на билет, чтобы отправить своего представителя на съезд координаторов "Бессмертного полка", проводившегося в Москве.