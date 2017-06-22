Парижские грабители избили главу " Рособоронэкспорта"

Глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев на авиасалоне "Ле-Бурже-2017" во Франции подвергся нападению в одном из районов Парижа, сообщает ТАСС.
Он получил незначительные травмы, угрозы его здоровью нет, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.
"Вечером 20 июня в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне в Ле-Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Сергей Корнев, возвращаясь после окончания работы выставки, находился в этот момент в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", — сказала Воробьева.
По ее словам, в ходе нападения Корнев "получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает". "Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", — сказала она.
Воробьева также рассказала, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами в связи с данным инцидентом. "Полиция начала расследование. Задержано четверо подозреваемых. ФСВТС России держит этот вопрос на особом контроле", — уточнила Воробьева, пишет bfm.ru.
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