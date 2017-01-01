Фотофакты. Парни, которые очень хотят выглядеть круто, но у них не получается

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Сегодня, 07:59.
Жизнь

Эта команда парней нашла ответ на вопрос, как выглядеть крутым в интернете. По их мнению, для этого достаточно нарядиться в доспехи из картона, взять в руки пару игрушечных мечей и водяных пистолетов. Все просто, не так ли?

"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
"Крутые" парни. Фото: fishki.net.
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Источник: Fishki.net

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