Forbes: Путин поставил "шах и мат" США в "сирийской игре"

Издание отмечает, что Путин помогал Асаду с самого начала кризиса различными способами: Россия поставляла Сирии оружие, поддерживала ее армию и экономику. Однако полностью изменила ход игры именно "прямое вмешательство" Москвы в войну в Сирии.

В итоге Путин достиг тех целей, к которым стремился, утверждает Forbes.

"Асад остался у власти, и Путин упрочил российское военное присутствие в Сирии, по крайней мере, на следующие 49 лет… Следовательно, Путин также сократил для США возможности для военного маневрирования в регионе и утвердил влияние Москвы в одной из самых стратегически важных стран на Ближнем Востоке", — говорится в статье.

Предпринятые шаги привели к тому, что даже такие традиционные враги лидера этой страны как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали учитывать мнение Москвы относительно Асада.

По мнению издания, для российского президента важнее тот факт, что теперь он может сотрудничать с Западом на своих условиях. Путин добился того, чтобы Россию рассматривали как великую державу, которая с помощью посредничества смогла заключить соглашение о перемирии в юго-западной части Сирии.

В результате два ключевых союзника США в регионе — Израиль и Иордания — теперь должны вести с Россией переговоры по важнейшим для нацбезопасности США вопросам. Кроме того, издание заявляет, что начав сотрудничество с Москвой по Сирии, США теперь "тоже несут моральную ответственность за российские авиаудары, во время которых погибают гражданские".

Вопреки прогнозам Обамы российский лидер не завяз в "сирийском болоте" и, проведя относительно недорогую для себя кампанию, укрепил, тем не менее, влияние и военное присутствие России в Сирии, утверждает Forbes.

Кроме того, Путин смог подстегнуть экспорт российского оружия, воспользовавшись Сирией как испытательным полигоном. Кроме того, российские энергетические кампании уже собираются восстанавливать сирийскую инфраструктуру, исходя из стабилизации ситуации в различных районах Сирии.

Взаимодействие Москвы и Тегерана продолжает крепнуть, несмотря на снижение накала боевых действий в Сирии. Похоже, что эта война стала лишь предвестником широкого стратегического сотрудничества России и Ирана, которое будет иметь крайне серьезные последствия для политики США в регионе, подчеркивает Forbes.

В отношениях же с Вашингтоном Москва позиционирует себя как голос разума, грамотно указывая на то, что неконструктивного курса придерживается именно Запад. Россия рассматривает Запад и как противника, и как партнера, именно поэтому "в Кремле пытаются заманить его в ловушку сотрудничества", отмечает издание.

Нынешний режим прекращения огня в Сирии, несмотря на его недостатки, все еще держится. Перспективы перемирия остаются туманными. Однако "до тех пор, пока Запад будет продолжать считаться с Россией в Сирии, у Путина всегда будут поводы для праздников", резюмирует издание, пишет bfm.ru.