Пассажир затаил злобу на авиакомпанию, доставившую его вместо Лондона в Лас-Вегас

Несмотря на то, что сотрудники аэропорта трижды проверили посадочный талон 29-летнего Сэмюэля Янковски, ему каким-то образом удалось сесть в самолет до Лас-Вегаса.

"Когда я сел в самолет, я, конечно, подумал, что самолет слишком уж большой для короткого полета, но я не беспокоился. Я надел наушники и уснул. Когда проснулся, увидел на экране самолета, что мы пролетели мимо Великобритании. Я спросил пассажира рядом со мной, что происходит, а он мне: "Мы летим в Вегас!" "Я такой: "О черт! Можно развернуть самолет?" — заявил пассажир. Янковски сообщил, что американские пограничники обращались с ним, как с "обычным преступником". "Они, кажется, подумали, что я тайком пробрался в самолет, чтобы дешево слетать в Вегас", — сказал мужчина.

В итоге Янковски потратил на путешествие длиной более чем 27 тысяч километров 878 евро, которые ушли на еду, отель и полеты домой. Ему пришлось вылететь из Лас-Вегаса обратно в Кельн, оттуда — в Штутгарт и только затем уже в Лондон. Сразу в Лондон он не смог вылететь, так как авиакомпания Eurowings внесла его в черный список пассажиров, пишет bfm.ru.