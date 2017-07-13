Пассажирам самолета, избежавшего авиакатастрофы в США, не рассказали о ЧП

Ранее телеканал CBC сообщал, что диспетчерам в Сан-Франциско удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории.

Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.



"Это было действительно очень странно, потому что явно что-то пошло не так, но они никак не проинформировали нас об этом после. Видеть, как мы практически приземлились на четыре полных пассажиров самолета, несколько неприятно", — приводит CTV News слова пассажира Дэйва Джонса.



Пилот лишь сообщил пассажирам, что в тот день в аэропорту было особенно оживленное движение, и успокоил их, сказав, что все в порядке, отмечает телеканал.



В настоящее время федеральные власти штатов проводят расследование обстоятельств инцидента, пишет aex.ru.