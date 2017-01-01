Пассажирка, впервые летевшая в самолете, развернула рейс Ош - Москва

В киргизском аэропорту в аэропорту "Манас" совершил экстренную посадку российский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Глобус".
По данным ТАСС, лайнер, следовавший рейсом Ош — Москва, вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета. Одной из пассажирок, которая впервые летела на самолете, стало плохо, по данным очевидцев, она потеряла сознание. После этого экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета.
Женщина была передана врачам, а самолет продолжил полет, пишет "Росбалт".
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