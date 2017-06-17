Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не ездить на дорогих машинах

Кирилл,

патриарх Московский и всея Руси:

Мы действительно повод даем иногда (к критике церкви — прим. altapress.ru) глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный.

Патриарх также отметил, что сейчас даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный. Когда у храмов "целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию", цитируют главу РПЦ РИА Новости.

Напомним, в конце мая общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием (Орловская епархия), пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей.

"Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности", — отметил предстоятель РПЦ, добавив, что иерархи не имеют права "вносить соблазны".

"Другой разговор, — продолжил патриарх, — часто просто многие из нас становятся теми, — я знаю таких священников и некоторых архиереев, — на которых идут нападки не потому, что он там на какой-то машине приехал и уехал, а личность не устраивает. И начинается демонизация такой личности, — а тут все средства хороши. Тут и про машину скажут, еще про что-то скажут. Но народ в этом разбирается, очень хорошо разбирается — где правда, а где ложь".