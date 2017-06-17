Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не ездить на дорогих машинах

Патриарх Кирилл призвал представителей духовенства не использовать для поездок дорогие иномарки, даже если им их дарят. Отвечая на вопросы участников конференции, посвященной столетию начала гонений на РПЦ, владыка признал, что представители церкви часто дают повод для критики своими глупостями.
Кирилл,
патриарх Московский и всея Руси:
Мы действительно повод даем иногда (к критике церкви — прим. altapress.ru) глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный.
Патриарх также отметил, что сейчас даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный. Когда у храмов "целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию", цитируют главу РПЦ РИА Новости.
Напомним, в конце мая общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием (Орловская епархия), пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей.
"Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности", — отметил предстоятель РПЦ, добавив, что иерархи не имеют права "вносить соблазны".
"Другой разговор, — продолжил патриарх, — часто просто многие из нас становятся теми, — я знаю таких священников и некоторых архиереев, — на которых идут нападки не потому, что он там на какой-то машине приехал и уехал, а личность не устраивает. И начинается демонизация такой личности, — а тут все средства хороши. Тут и про машину скажут, еще про что-то скажут. Но народ в этом разбирается, очень хорошо разбирается — где правда, а где ложь".
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