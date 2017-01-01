Патриарх Кирилл сравнил события на востоке Украины с 1917 годом

"Вот мы сегодня содрогаемся, когда слышим новости о событиях на востоке Украины. Мы видим, как люди страдают по междоусобной брани. Вот давайте представим себе, что такая же междоусобная брань произошла в послереволюционные годы в масштабах всей страны, всей исторической России: когда брат восстал на брата, когда проливалась кровь, когда проявлялась страшная жестокость. Между тем революционная власть оказалась недееспособной, а ожидания людей, которые они связали с революцией, не оправдались. Неспособная ничего исправить власть "сама рухнула", — цитирует издание слова патриарха.

Напомним, в конце января снова начались столкновения между ополченцами самопровозглашенной ДНР и украинскими военными.