Патриарх Кирилл сравнил события на востоке Украины с 1917 годом

Патриарх Кирилл провел параллель между 1917 годом и событиями на Украине. Об этом он заявил после богослужения в Храме Христа спасителя, пишет "Российская газета".
"Вот мы сегодня содрогаемся, когда слышим новости о событиях на востоке Украины. Мы видим, как люди страдают по междоусобной брани. Вот давайте представим себе, что такая же междоусобная брань произошла в послереволюционные годы в масштабах всей страны, всей исторической России: когда брат восстал на брата, когда проливалась кровь, когда проявлялась страшная жестокость. Между тем революционная власть оказалась недееспособной, а ожидания людей, которые они связали с революцией, не оправдались. Неспособная ничего исправить власть "сама рухнула", — цитирует издание слова патриарха.
Напомним, в конце января снова начались столкновения между ополченцами самопровозглашенной ДНР и украинскими военными.
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