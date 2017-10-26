Патриарх Кирилл высказался о доминировании атеистов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что атеисты, хотя их число и невелико, стремятся "идейно доминировать" над верующими, сказал он в интервью румынскому изданию Q Magazine.
По мнению патриарха, атеистические идеи зачастую агрессивно пропагандируются, а "сторонники радикального секуляризма постоянно пытаются установить свое идеологическое господство над всеми верующими, которые составляют большую часть нашей планеты".
Глава РПЦ уверен, что большинство атеистов живут в развитых странах. Как заметил патриарх, в России, странах Восточной Европы, Латинской Америке и в арабском мире число верующих растет, пишет Lenta.ru.
Факт
По данным опроса "Левада-Центра", свыше 90 процентов россиян относятся к православным с уважением и доброжелательностью и 53 процента называют себя верующими людьми.
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