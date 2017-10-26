Патриарх Кирилл высказался о доминировании атеистов

По мнению патриарха, атеистические идеи зачастую агрессивно пропагандируются, а "сторонники радикального секуляризма постоянно пытаются установить свое идеологическое господство над всеми верующими, которые составляют большую часть нашей планеты".

Глава РПЦ уверен, что большинство атеистов живут в развитых странах. Как заметил патриарх, в России, странах Восточной Европы, Латинской Америке и в арабском мире число верующих растет, пишет Lenta.ru.

Факт

По данным опроса "Левада-Центра", свыше 90 процентов россиян относятся к православным с уважением и доброжелательностью и 53 процента называют себя верующими людьми.