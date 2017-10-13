Патриарх Кирилл впервые высказался о скандальном фильме "Матильда"

Патриарх, не упомянув название фильма, призвал избегать "домыслов, которые способны ранить огромное количество людей".

"Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом", — сказал патриарх.

Он отметил, что для многих людей события ХХ века — это "все еще кровоточащая рана", при этом "горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне". По его словам, художник имеет право на художественный вымысел, однако "художественный вымысел и ложь — это разные вещи", пишет bfm.ru.

Между тем стало известно, что российские телеканалы отказались рекламировать "Матильду" Учителя, пишет Lenta.ru. Российские телеканалы вернули деньги, полученные за рекламу фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом Русской службе Би-би-си рассказал сам режиссер.

Он отказался перечислить отказавшиеся от рекламы каналы. Учитель также не смог выяснить причину отмены уже де-факто заключенных договоров. "На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили", — рассказал Учитель.

Между тем стало известно, что "Первый канал", "Россия-1", "НТВ" и "Пятница" отказались рекламировать фильм "Матильда".