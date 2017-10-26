Патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к гастарбайтерам

РПЦ с пониманием относится к приглашению в Россию трудовых мигрантов, поскольку в стране не хватает рабочих рук для строительства домов и дорог. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "Интерфакс".
Глава Русской православной церкви отметил, что у России огромные территории, которые нужно осваивать, но для полноценного обеспечения рабочей силой не хватает желающих. Он напомнил, что сейчас в Москве идет масштабная программа реновации, которая вызывает потребность в рабочей силе, которую нельзя удовлетворить с помощью местных жителей, пишет РБК.
Патриарх задал вопрос: "Кто все это строит?", — и сам же дал на него ответ: "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно".
Глава РПЦ отметил, что приток иностранной рабочей силы одновременно вызывает и ряд проблем, с которыми уже столкнулись страны Европы. Он напомнил, что "значительная часть гастарбайтеров станет постоянными жителями наших городов".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.