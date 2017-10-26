Патриарх Кирилл заявил, что с пониманием относится к гастарбайтерам

Глава Русской православной церкви отметил, что у России огромные территории, которые нужно осваивать, но для полноценного обеспечения рабочей силой не хватает желающих. Он напомнил, что сейчас в Москве идет масштабная программа реновации, которая вызывает потребность в рабочей силе, которую нельзя удовлетворить с помощью местных жителей, пишет РБК.

Патриарх задал вопрос: "Кто все это строит?", — и сам же дал на него ответ: "Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно".

Глава РПЦ отметил, что приток иностранной рабочей силы одновременно вызывает и ряд проблем, с которыми уже столкнулись страны Европы. Он напомнил, что "значительная часть гастарбайтеров станет постоянными жителями наших городов".