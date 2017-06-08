Патриотизм с булкой, сыром и говядиной

Анна Недобиткова, корреспондент ИД "Алтапресс".

Вот тут Алтайскому краю есть где развернуться. Водить хоровод вокруг хлебного каравая, поедать пельмени на скорость и катать сырные головки у нас умеют. А если еще объявить бесплатную дегустацию, то массовость празднику обеспечена. Не надо даже сгонять студентов и бюджетников.

Вопрос в другом: а есть ли на самом деле у нас продуктовый патриотизм и насколько он силен? Мне кажется, известная фраза "Нет пророка в своем оте­честве" сюда очень подходит. Почему-то нам кажется, что у соседа все вкуснее, слаще и лучше. А на свое мы поглядываем с опаской.

Меня в этом плане всегда удивлял Кузбасс. В Междуреченске, где я родилась, стоит мелом на заборе написать "Алтайские продукты", и через пару часов здесь выстроится очередь из покупателей. На рынках лоточники на картонках пишут заветные слова, и к ним идут люди. Хотя не факт, что они покупают действительно алтайскую продукцию. Я как-то поинтересовалась, с какого предприятия этот алтайский сыр, на что удивленная женщина за прилавком ответила: "С Алтая". Для местных этого уже достаточно. При этом в отношении своих продуктов они часто выражают свойственное "фи".

Интересная история произошла с моим знакомым в Москве. Он зашел в крутой магазин напитков и попросил что-нибудь этакого. Продавец ответил: "Нам недавно привезли классную новинку — “Бочкари”!" Представляете его реакцию? Кстати, дома этот парень на местную продукцию и не смотрит, покупая ту, что привозят как раз из столицы.

А между тем в крае есть целая программа воспитания того самого продуктового патриотизма. Ненавязчивую музычку со словами "Алтайские продукты. Плюс сто к здоровью", думаю, слышали многие. Вот это как раз оттуда. На днях начальник пищевого управления края Татьяна Зеленина отчиталась: специальный знак качества присвоен уже 22 предприятиям. Еще шесть заявок находится на рассмотрении. Под единым брендом алтайские производители участвуют в различных выставках. А ведомство рассказывает о преимуществах местной продукции в СМИ. Дело, безусловно, хорошее. Но только не маловато ли этого? Ведь речь идет даже не о продуктовом патриотизме, а о какой-то фобии в отношении местных товаров, засевшей в головах у людей.