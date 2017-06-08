Патриотизм с булкой, сыром и говядиной

Не исключено, что у нас может появиться праздник патриотизма. Назначить его предлагается на 6 августа, день, когда наша страна ввела так называемые экономические меры обеспечения своей безопасности: то, что потом назовут продовольственным эмбарго, антисанкциями, ответными мерами. Как только прозвучала эта идея, тут же нашлись сторонники дня продуктового патриотизма. Например, политик Виталий Милонов вызвался праздновать его на Алтае, со стейком из брянской говядины и крымским вином. Правда Минкульт сразу предупредил: патриотизма стране вроде как хватает. Есть День защитника Отечества, День Победы, День России. Новому празднику на красную дату рассчитывать не стоит. Хотите отмечать, делайте не так официально, а лучше с упором на регионы.
Вопрос в другом: а есть ли на самом деле у нас продуктовый патриотизм и насколько он силен? Мне кажется, известная фраза "Нет пророка в своем отечестве" сюда очень подходит. Почему-то нам кажется, что у соседа все вкуснее, слаще и лучше. А на свое мы поглядываем с опаской.
Меня в этом плане всегда удивлял Кузбасс. В Междуреченске, где я родилась, стоит мелом на заборе написать "Алтайские продукты", и через пару часов здесь выстроится очередь из покупателей. На рынках лоточники на картонках пишут заветные слова, и к ним идут люди. Хотя не факт, что они покупают действительно алтайскую продукцию. Я как-то поинтересовалась, с какого предприятия этот алтайский сыр, на что удивленная женщина за прилавком ответила: "С Алтая". Для местных этого уже достаточно. При этом в отношении своих продуктов они часто выражают свойственное "фи".
Интересная история произошла с моим знакомым в Москве. Он зашел в крутой магазин напитков и попросил что-нибудь этакого. Продавец ответил: "Нам недавно привезли классную новинку — “Бочкари”!" Представляете его реакцию? Кстати, дома этот парень на местную продукцию и не смотрит, покупая ту, что привозят как раз из столицы.
А между тем в крае есть целая программа воспитания того самого продуктового патриотизма. Ненавязчивую музычку со словами "Алтайские продукты. Плюс сто к здоровью", думаю, слышали многие. Вот это как раз оттуда. На днях начальник пищевого управления края Татьяна Зеленина отчиталась: специальный знак качества присвоен уже 22 предприятиям. Еще шесть заявок находится на рассмотрении. Под единым брендом алтайские производители участвуют в различных выставках. А ведомство рассказывает о преимуществах местной продукции в СМИ. Дело, безусловно, хорошее. Но только не маловато ли этого? Ведь речь идет даже не о продуктовом патриотизме, а о какой-то фобии в отношении местных товаров, засевшей в головах у людей.
- Сюжет: Мнение Анны Недобитковой
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