Алтайский суд простил бывшим владельцам "Павы" долг в 1,4 миллиарда рублей

В 2014 году Андрей Игошин стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, незаконно воспользовавшись схемой возмещения НДС, депутат вместе с гендиректором предприятия Андреем Ананьиным присвоили 1 млн рублей. Ананьин получил 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Ему назначен штраф в 100 тыс. рублей.

Андрей Игошин на тот момент являлся депутатом краевого заксобрания и имел статус "специального субъекта". Уголовного разбирательства ему удалось избежать. Но в марте 2016 года СУ СКР передал материалы в суд. 2 декабря его признали виновным в мошенничестве и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также он должен был выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

В январе 2015 года акционеры "Павы" приняли решение о ликвидации компании. Они объяснили, что приняли это решение из-за убытков, возросших рисков и неурожаев последних лет. В марте 2015 года арбитражный суд Республики Алтай признал банкротом агрохолдинг "Пава". В отношении компании была введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Истцами по делу о банкротстве "Павы" выступили Михайловский и Ребрихинский зерноперерабатывающие комбинаты. Также свои требования предъявили банки "Зенит", МФК, "Возрождение"

Компания основана в 1999 году под названием "Хлеб Алтая". По некоторым оценкам "Пава" перерабатывала более 10% зерна Алтайского края, кроме того, акции агрохолдинга единственными от региона были представлены на фондовом рынке ММВБ и РТС. Основателями компании были Павел и Андрей Игошины, которые изначально владели по 45,03% и 44,44% акций соответственно. Позднее Андрей Игошин сосредоточил в своих руках контрольный пакет акций.