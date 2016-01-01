Пенсионерка из Алтайского края послала мошеннику свои волосы, ногти и 500 тысяч рублей

Как сообщает краевое ГУ МВД, женщина приобрела через один из сайтов сети Интернет медицинский препарат. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником организации, в которой она приобретала препарат. Звонивший рассказал, что сейчас идет акция, в рамках которой можно бесплатно провести комплексное обследование на наличие болезней. Для этого нужно всего лишь отправить по почте несколько своих волос и ногтевых срезов. Пожилая женщина так и сделала.

Спустя некоторое время мужчина снова позвонил женщине и сказал, что у нее якобы обнаружили серьезную болезнь, которую нужно срочно лечить. Мошенник сообщил, что лечение стоит около миллиона рублей, но за половину суммы у них можно приобрести специальный препарат, который может вылечить. На приобретение этого "чудо"-препарата женщина перевела около 500 тысяч рублей. После перевода денег телефоны звонивших перестали отвечать. Только после этого пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили, что абонентские номера, с которых звонили потерпевшей зарегистрированы в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.