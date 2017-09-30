Пенсионные накопления россиян снова хотят заморозить

Это решение позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей.

Согласно законопроекту, устанавливается "обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии".

Такой подход без изменения тарифа страхового взноса применяли и к страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, поступающим в 2014–2019 годах.