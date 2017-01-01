Пенсионный фонд пояснил, почему и у кого в крае изменился график получения пенсий

С февраля 2017 года график выплат пенсий для тех, кто получает их в банке, изменился. Раньше все пенсии приходили на карточки (или сберкнижку) 8-го числа.

А февральскую пенсию (а затем и мартовскую и т. д.) решили перечислять так.

8 числа – пенсионерам в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

14 числа — пенсионерам во всех остальных населенных пунктах края.

Любые изменения в подобном деле воспринимаются плохо. Но, оказалось, это еще не все: и 8-го, и 14-го деньги поступили на карточку не утром, как привыкли люди, а после обеда: 8 февраля к 16.00, 14 февраля к 15.30. Что случилось и что будет дальше?

Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю, пояснил: наложились два решения, принятые на федеральном уровне.

Во-первых, деньги из Москвы стали поступать не двумя порциями, как раньше, а тремя. Именно это стало причиной переноса графика выплат пенсий тем, кто получает их через банки — чтобы равномерно распределить средства с учетом их поступления из Москвы и никого не обидеть.

Справка

В 2016 году от алтайских предприятий и организаций поступили взносы в Пенсионный фонд на 30,22 млрд. Общие расходы на выплаты пенсий и пособий составили 115,2 млрд. Разница (то есть почти три четверти) поступает из Пенсионного фонда России, то есть из Москвы.

Во-вторых, незадолго до Нового года Минфин изменил порядок перечисления средств. В итоге пенсионные деньги, перечисленные в банки утром, попали на лицевые счета пенсионеров только во вторую половину дня.

Борис Трофимов,

управляющий отделением ПФР

по Алтайскому краю:

В марте все стабилизируется. Мы, скорее всего, будем перечислять в банки деньги не 8-го, а 7-го, чтобы у человека в 10 утра на карточке уже была пенсия. И не 14-го, а 13-го.

Трофимов рассказал также, что в ближайшее время проведет переговоры со Сбербанком о возможном изменении сроков погашения кредитов. Ссудозаемщиками является десятки тысяч алтайских пенсионеров, и для них перенос даты выплаты пенсии мог вызвать большие затруднения при погашении ссуд.

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