"Фотобомба". Пентагон опубликовал кадры, как российский самолет перехватил американский

Как сообщает Lenta.ru, кадры сделаны 9 июня во время учений Baltops. На них Су-27 сопровождает группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R. В Пентагоне назвали снимки "фотобомбой", а также отметили, что перехват был безопасным.

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что маневр российского самолета был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона. За несколько дней до этого в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. В мае российский Су-30 перехватывал американский самолет-разведчик P-8 Poseidon в небе над Черным морем.

Справка

Военно-морские учения Baltops проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США.