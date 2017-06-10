"Фотобомба". Пентагон опубликовал кадры, как российский самолет перехватил американский

Министерство обороны США опубликовало в Twitter изображения, на которых запечатлено, как российский Су-27 перехватывает американские бомбардировщики в небе над Балтийским морем.
Как сообщает Lenta.ru, кадры сделаны 9 июня во время учений Baltops. На них Су-27 сопровождает группу самолетов, среди которых бомбардировщик B-52, два сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer, а также самолет-дозаправщик KC-135R. В Пентагоне назвали снимки "фотобомбой", а также отметили, что перехват был безопасным.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.
Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что маневр российского самолета был безопасным, а сам инцидент не вызвал беспокойства Вашингтона. За несколько дней до этого в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.
Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. В мае российский Су-30 перехватывал американский самолет-разведчик P-8 Poseidon в небе над Черным морем.
Справка
Военно-морские учения Baltops проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США.
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