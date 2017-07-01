Переборщили с креативом. Зоозащитники сняли рекламу с "животным" сексуальным подтекстом

Международная зоозащитная организация PETA запустила социальную рекламу, призывающую отказаться от употребления мяса. Картинки разместила пользователь Twitter Angela Night. Активисты хотели донести до людей мысль о том, что мясо вредит сексуальной жизни, и актеры, снимавшиеся в рекламе оказались в одной постели с животными.
Реклама должна была напомнить потребителям, что продукты с холестерином негативно влияют на половую систему организма, пишет Life. Они повышают риск развития эректильной дисфункции у мужчин, а у женщин провоцируют проблемы с кровообращением в органах малого таза.
Актеры изображают влюблённую пару, у которой явно не все в порядке в постели, а между ними располагается виновник всех бед. Смысл метафоры, с одной стороны, понятен. Однако даже те, кто активно агитирует за вегетарианство, сочли рекламу крайне неэтичной по отношению к животным.
Пользователи Twitter активно комментируют фото: "Я веган, и я люблю животных, но это слишком даже для меня", "Я уважаю PETA за всё, что они делают, но эта реклама выглядит чертовски глупо", "Эта свинья выглядит так, словно то, что с ней произошло, было самым лучшим в её жизни".
Примечательно, что в серии есть вариант рекламы и с однополой парой, где в кровати оказалась курица. "Посмотрите на лицо парня справа. Господи, что ему только что пришлось пережить?", - пишут в Twitter.
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