Перечислены главные признаки супружеской измены

В частности, мужчина, который изменяет женщине, начинает больше следить за собой — чаще бриться, меняет гардероб и парфюмерию. Такие супруги больше времени проводят со смартфоном, на который могут приходить необычные сообщения. Как правило, доступ к смартфону посторонним лицам блокируется паролем.

"Если люди виноваты, то они могут гневаться. Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома", — отмечает Кинг.

Также такие мужья чаще, чем ранее, задерживаются допоздна на работе или прогулках, находя для этого различные оправдания. Эксперт отмечает, что на измену супруга могут указать интернет-активность в социальных сетях или выписки с банковских карточек, пишет Lenta.ru.

Ранее ученые рассказали о пользе ревности. Иследователям удалось выяснить, в какой части мозга зарождается ревность и как это связано с установлением отношений. Калифорнийские ученые пришли к выводу, что ревность, вероятно, просто является эволюционным способом сохранить целостность пары.

Справка

Компания Lipstick Investigations, возглавляемая Кингом, который в течение 20 лет занимается обнаружением супружеской неверности, обычно использует наблюдение или слежку, осуществляемые, в частности, при помощи скрытых камер.