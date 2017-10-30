Перед началом зимы в Алтайский край придет потепление до +18°C

В Алтайском крае начинается зима, которая продлится с ноября по март. Однако перед тем, как на землю ляжет снег, жителей края ожидает потепление до +18°C, передают синоптики.
30 октября районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода, без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах -2...-9°C, днем +1...+6°C.
В дальнейшем западный циклон, смещающийся по северным районам Западной Сибири, принесет теплую, преимущественно без осадков, но ветреную погоду. Температура воздуха уже в ночь на 1 ноября будет колебаться в положительном диапазоне, а днем столбики термометров поднимутся до +10...+18°C. Во второй половине следующей недели со смещением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками преимущественно в виде дождя, ветер, постепенное похолодание.
К 7 ноября по среднемноголетним датам в Барнауле устанавливается постоянный снежный покров. За последние пять лет раньше всего это произошло в 2016 году — 19 октября, позднее всего в 2013 году — 7 декабря.
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