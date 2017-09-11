Перед судом предстал водитель автобуса, который устроил смертельное ДТП на Чуйском тракте

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении водителя рейсового автобуса, который попал в смертельное ДТП 4 января 2017 года. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть более двух лиц.
Вечером 4 января 2017 года на 235 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района водитель рейсового автобуса "Higer KLQ6826Q", следовавший по маршруту "Бийск-Новосибирск-Бийск" в сторону наукограда, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом "ЛАЗ 695 Н", движущемся во встречном направлении.
От полученных телесных повреждений водитель автобуса "ЛАЗ" и двое пассажиров автобуса "Higer" скончались. Кроме того, четыре пассажира автобусов получили тяжкий вред здоровью, еще 25 получили телесные повреждения различных степеней тяжести.
Уголовное дело направили в суд.
СУ СКР по Алтайскому краю продолжает расследование уголовного дела в отношении автоперевозчика, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Его арестовали в конце января. Следствие полагает, что он нарушил трудовое законодательство и правила перевозки пассажиров. В частности, он нарушил режим рабочего времени водителя автобуса Higer и не дал ему в рейс напарника. В результате водитель отработал более 12 часов за смену и был в переутомленном состоянии.
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