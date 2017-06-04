Перед заходом на посадку пассажиров "выбросило" из кресел самолета

Пассажиры самолета голландской авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Гонконг, получили серьезные повреждения, когда лайнер попал в зону турбулентности.
Сообщается как минимум о восьми пострадавших пассажирах рейса.
Перед самой посадкой лайнер попал в зону турбулентности. Тряска оказалась настолько сильной, что пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, оказались выброшены из своих кресел, сообщает телеканал РЕН ТВ.
После посадки самолета, несколько бригад медиков осмотрели пострадавших и оказали им помощь, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.