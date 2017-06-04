Перед заходом на посадку пассажиров "выбросило" из кресел самолета

Сообщается как минимум о восьми пострадавших пассажирах рейса.

Перед самой посадкой лайнер попал в зону турбулентности. Тряска оказалась настолько сильной, что пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, оказались выброшены из своих кресел, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После посадки самолета, несколько бригад медиков осмотрели пострадавших и оказали им помощь, пишет ura.ru.