Перед заходом на посадку пассажиров "выбросило" из кресел самолета

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Сегодня, 18:30.
Происшествия

Пассажиры самолета голландской авиакомпании KLM, следовавшего из Амстердама в Гонконг, получили серьезные повреждения, когда лайнер попал в зону турбулентности.

Самолет в небе.
Самолет в небе. Фото: СС0.

Сообщается как минимум о восьми пострадавших пассажирах рейса.

Перед самой посадкой лайнер попал в зону турбулентности. Тряска оказалась настолько сильной, что пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, оказались выброшены из своих кресел, сообщает телеканал РЕН ТВ.

После посадки самолета, несколько бригад медиков осмотрели пострадавших и оказали им помощь, пишет ura.ru.

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