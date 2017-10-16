Перед "пожарным запениваем" пассажиры сняли на видео, как вытекает горючее из самолета

ЧП случилось 14 октября в турецком аэропорту. Самолет авиакомпании Windrose должен был выполнить рейс Анталья-Харьков. Airbus A321 выехал на полосу разгона, из него потекло горючее. К самолету подъехали пожарные машины и стали заливать топливо пеной. Одна из находящихся на борту женщин в панике закричала.

"Слава богу, не взлетели", — заметили пассажиры лайнера. На борту лайнера находилось 220 пассажиров. Никто из них не пострадал.

"После того как нас "потушили", нас продержали в запечатанном самолёте без какой-либо вентиляции ещё полчаса", — рассказал один из пассажиров. После эвакуации людей до 22.00 вечера "промариновали" в терминале, пишет ura.ru.