Перед "пожарным запениваем" пассажиры сняли на видео, как вытекает горючее из самолета

Пассажиры самолета, который должен был лететь из Антальи в Харьков, засняли, как из их лайнера вытекает топливо на взлетно-посадочную полосу.
ЧП случилось 14 октября в турецком аэропорту. Самолет авиакомпании Windrose должен был выполнить рейс Анталья-Харьков. Airbus A321 выехал на полосу разгона, из него потекло горючее. К самолету подъехали пожарные машины и стали заливать топливо пеной. Одна из находящихся на борту женщин в панике закричала.
"Слава богу, не взлетели", — заметили пассажиры лайнера. На борту лайнера находилось 220 пассажиров. Никто из них не пострадал.
"После того как нас "потушили", нас продержали в запечатанном самолёте без какой-либо вентиляции ещё полчаса", — рассказал один из пассажиров. После эвакуации людей до 22.00 вечера "промариновали" в терминале, пишет ura.ru.
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