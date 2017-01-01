Перекрестившийся на дискотеке парень стал мемом

"Видимо, очень божественная музыка играет", — пошутили комментаторы.

Некоторые пользователи осудили Юшкова и заявили, что своим танцем он оскорбляет чувства верующих. "Из-за таких людей молодежь не признает веру. Бить таких надо, а его снимают и смотрят на него. Реальная чепуха, стыдно за таких", — возмутился один из них.

Другие поддержали танцора, отметив, что движения, пародирующие крестное знамение, — всего лишь шутка, которая никак не унижает достоинства православных христиан. "Очень смешно, он бы еще освятил клуб святой водой", — поддержали они Юшкова.