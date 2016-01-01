В новогодние праздники алтайские электрички будут курсировать по-новому

31 декабря отменяется:

№6234 "Барнаул — Заринская" (отправление со ст. Барнаул в 20:45)

1 января 2017 года отменяются:

№6001 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки в 5:33)

№6003 "Усть-Тальменская — Барнаул" (отправление со ст. Усть-Тальменская в 6:57)

№6006 "Барнаул — Красный боец" (отправление со ст. Барнаул в 6:21)

№6005 "Красный боец — Барнаул" (отправление со ст. Красный боец в 10:05)

№6222 "Барнаул — Тягун" (отправление со ст. Барнаул в 7:00)

№6221 "Тягун — Барнаул" (отправление со ст. Тягун в 12:31)

№6233 "Аламбай — Барнаул" (отправление со ст. Аламбай в 3:27)

№6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление со ст. Барнаул в 9:04)

№6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление со ст. Ребриха в 13:38)

№6227 "Заринская — Барнаул" (отправление со ст. Заринская в 14:43)

С 1 января по 8 января отменяются:

№6021 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки 4:31)

№6101 "Депо — Барнаул" (отправление со ст. Депо в 7:01)

№6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление со ст. Барнаул в 18:36)

2 января:

назначается №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки в 5:33)

отменяется №6775 "Сузун — Барнаул" (отправление со ст. Сузун в 4:01)

3 января и 5 января назначаются:

№6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление со ст. Барнаул в 9:04)

№6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление со ст. Ребриха в 13:38)

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 9 января периодичность поездов пригородного сообщения вернется в обычное русло.

Информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах или по телефонам (3852) 29-21-68, 29-25-67 и на официальном сайте "Алтай-Пригород".