В новогодние праздники алтайские электрички будут курсировать по-новому

В связи с новогодними праздниками и переносом выходного дня в Алтайском крае изменится расписание поездов пригородного сообщения. Об этом сообщает компания "Алтай-Пригород".
31 декабря отменяется:
- №6234 "Барнаул — Заринская" (отправление со ст. Барнаул в 20:45)
1 января 2017 года отменяются:
- №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки в 5:33)
- №6003 "Усть-Тальменская — Барнаул" (отправление со ст. Усть-Тальменская в 6:57)
- №6006 "Барнаул — Красный боец" (отправление со ст. Барнаул в 6:21)
- №6005 "Красный боец — Барнаул" (отправление со ст. Красный боец в 10:05)
- №6222 "Барнаул — Тягун" (отправление со ст. Барнаул в 7:00)
- №6221 "Тягун — Барнаул" (отправление со ст. Тягун в 12:31)
- №6233 "Аламбай — Барнаул" (отправление со ст. Аламбай в 3:27)
- №6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление со ст. Барнаул в 9:04)
- №6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление со ст. Ребриха в 13:38)
- №6227 "Заринская — Барнаул" (отправление со ст. Заринская в 14:43)
С 1 января по 8 января отменяются:
- №6021 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки 4:31)
- №6101 "Депо — Барнаул" (отправление со ст. Депо в 7:01)
- №6020 "Барнаул — Красный Боец" (отправление со ст. Барнаул в 18:36)
2 января:
- назначается №6001 "Озерки — Барнаул" (отправление со ст. Озерки в 5:33)
- отменяется №6775 "Сузун — Барнаул" (отправление со ст. Сузун в 4:01)
3 января и 5 января назначаются:
- №6111 "Барнаул — Ребриха" (отправление со ст. Барнаул в 9:04)
- №6112 "Ребриха — Барнаул" (отправление со ст. Ребриха в 13:38)
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 9 января периодичность поездов пригородного сообщения вернется в обычное русло.
Информацию обо всех изменениях в расписании движения пригородных поездов можно получить во всех пригородных кассах или по телефонам (3852) 29-21-68, 29-25-67 и на официальном сайте "Алтай-Пригород".