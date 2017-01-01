Чем наполнятся портфели: города и районы Алтая обязаны активнее привлекать инвесторов

Владения ТОРа

Сегодня, сообщил Александр Карлин, в инвестиционном портфеле региона 25 новых проектов с общим объемом инвестиций 45 млрд рублей.

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

И если мы будем ответственны, этот портфель может реализоваться в виде реальных объектов.

По словам губернатора, сейчас крайне важно "включиться в борьбу за инвестиции, смело идти на внедрение инноваций в производство, инфраструктуру, внедрять новые управленческие и бизнес-модели".

Особая роль в этом процессе отведена муниципалитетам.

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

Жизнь ставит нам очень сложные условия развития. Или мы вписываемся в современные форматы, или должны не мешать и освободить дорогу тем, кто имеет потенциал, решимость эти современные модели управления реализовывать. Другого не дано.

Некоторые муниципалитеты уже сегодня могут говорить о серьезных перспективах. Заринск и Новоалтайск — моногорода региона, которые имеют все шансы в ближайшее время получить статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Еще год назад моногорода края в принципе не могли претендовать на право называться ТОРами — не позволяло законодательство, рассказывает зампредседателя правительства края, министр экономического развития Николай Чиняков.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Но летом прошлого года в правовую базу внесли изменения, это позволило претендовать на статус ТОР моногородам не только из первой, “красной”, группы.

Какие перспективы открывает получение статуса ТОР? Инвесторы, работающие в городах с этим статусом ТОР, получают ряд преимуществ. Это, например, нулевые ставки по федеральной части налога на прибыль, а также сокращение объемов отчислений с фонда оплаты труда. Последняя мера крайне важна для производств, где ФОТ составляет значительную часть расходов, подчеркивает Чиняков.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Это интересно для всех предприятий, создающих высокую добавленную стоимость.

Как правило, и регионы вслед за центром вводят льготы.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Если наши города получат этот статус, мы также намерены изменить региональное инвестиционное законодательство.

Вероятнее всего, в крае для таких инвесторов введут минимальные или даже нулевые ставки по земельному, имущественному налогам. Все в совокупности позволит и местному, и привлеченному бизнесу получать более высокую окупаемость проекта за более короткий срок, резюмируют в минэкономики края.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

В 2016 году мы перешли на новый уровень конструктивного взаимодействия с Фондом развития моногородов, в июле подписали генеральные соглашения по развитию Заринска и Новоалтайска, подготовили планы совместных мероприятий.

Это позволит в перспективе привлечь средства фонда для строительства инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта. Предприятия могут претендовать на получение кредита от фонда под 5% годовых на создание производства. Возможно привлечение до 1 млрд рублей.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

В условиях, когда многие инвесторы сетуют на недоступность кредитных ресурсов, это ощутимая форма поддержки.

В таких условиях большое значение приобретает уровень подготовки и властей, и инвесторов. Новоалтайская и заринская команды прошли специальное обучение: первая — в "Сколково", вторая — при РАНГХиС в Москве.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Это негласное требование, чтобы города могли подать заявки на получение статуса ТОР. Нас учили структурировать проекты, мы узнали лучшие практики, к нам приходили предприниматели, представители инвестфондов. Наши команды были по сути проектными офисами по развитию моногородов.

В настоящее время в крае готовят заявки на получение статуса ТОР Заринском и Новоалтайском. Затем решение будет принимать Минэкономразвития России.

Лучшие практики

Другим муниципалитетам также не удастся расслабиться. В текущем году в региональном минэкономразвития планируют завершить работу по составлению рейтинга городов и районов края исходя из того, насколько эффективно местные органы власти работают над повышением инвестиционной привлекательности.

"Мы не ставим задачу кого-то журить или наказывать. Все заинтересованы в инвестициях, это понимают на местах. Наша задача — выявить лучшие практики. Кто-то сумел сократить длительность прохождения процедур бизнесом, кто-то придумал новые эффективные способы продвижения", — объясняет Николай Чиняков.

По его словам, сейчас минэкономразвития совместно с управлением по развитию предпринимательства тесно взаимодействуют с местным бизнес-сообществом, чтобы получить экспертные оценки, взгляд со стороны, оценить удовлетворенность работой местных властей. Краевые ведомства проводят опросы, привлекая к этой работе и Алтайскую торгово-промышленную палату, и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Также оцениваются такие показатели, как объем выдачи разрешений на строительство (количество и сроки), наличие (или отсутствие) инфраструктуры, качество предоставления инвестиционных площадок, разработка муниципальных карт развития бизнеса, объем внебюджетных инвестиций.

"Эта работа позволит комплекс­но оценить ситуацию, выявить как слабые места, так и эффективные практики", — резюмирует Николай Чиняков.

Справка

По итогам девяти месяцев 2016 года в крае зафиксирован рост объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий. Прирост в обрабатывающей промышленности — 124,4%, в пищевой промышленности — 131,4%, в добывающей отрасли — в 1,9 раза. Вложения капитала в сельское хозяйство возросли на 10,6%. В прошлом году в рейтинге "Эксперт РА" Алтайский край вошел в число 25 наиболее инвестиционно привлекательных территорий страны.