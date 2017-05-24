В Алтайском театре музкомедии ремонтируют сцену за 10 млн рублей

В Алтайском государственном театре музыкальной комедии ремонтируют сцену. На проведение работ из бюджета региона выделили 10 миллионов рублей, сообщает официальный сайт края.
Ремонт сцены требует много времени, поэтому театральный сезон в этом году закрыли раньше обычного.
В управлении Алтайского края по культуре и архивному делу рассказали, что необходимость в ремонте возникла не только по эстетическим причинам. Этого требует и элементарное соблюдение требований безопасности. За прошедшие десятилетия планшет сцены пришел в негодность: деревянное покрытие рассохлось и стало неровным, появились щели. Ремонта требуют и механизмы сцены.
Ремонт сцены должны завершить в августе. Открытие запланировали на 1 сентября премьерой сказки "Дюймовочка" и праздничным концертом.
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