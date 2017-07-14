Опрос. Какие проблемы вы бы решили через президента?

После того, как прошла "Прямая линия" с Владимиром Путиным, ряд россиян наконец получили решение проблем, о которых они рассказывали президенту. Так, девушку с онкологией из Апатитов, которая пожаловалась на состояние медицины в регионе, пообещали направить в одну из лучших клиник страны для лечения. Администрация Забайкальского края предоставила квартиру погорелице из села Шивия. А глава Балашихи подал в отставку на фоне скандала с полигоном ТБО, на который пожаловались президенту местные жители.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по итогам "линии" отмечал, что жителям иногда проще достучаться до президента, чем до местной администрации. "МЭ" решил спросить у своих читателей, какую проблему они могут решить только с помощью главы государства.
Евгений Водолазкин,
работник трикотажной фабрики:
Я считаю, что решать свои проблемы через президента глупо. Это не его задача вообще. Его задача, в идеале, выстроить в государстве такую систему, которая позволит гражданам решать свои проблемы без его участия. А с ним лично я бы решал проблему, если бы она касалась только меня и его. Например, припарковался Путин так, что я из-за него не могу выехать, я бы попинал его машину, он бы вышел и перепарковал.
Олег Голованько,
рабочий:
Я бы пожаловался на свою контору, которая не платит нам вовремя зарплату. Проверки трудинспекции ни к чему не приводят, потому что официально по бумагам все вовремя. А все потому что большая часть зарплаты — "черная". Так и живем, даже кредита нормального получить не можем, потому что "белая" слишком маленькая.
Владимир Черданцев,
пенсионер:
У нас в крае до сих пор сложная ситуация с очередью на гемодиализ. И хотя новые койки недавно ввели, мест на всех все равно не хватает. Я вот ждал своего часа год, и дождался его знаете почему? Потому что кто-то умер и место освободилось. Это же просто ужасно. Вообще проблемы медицины должны быть основополагающими, неужели так трудно навести в этой сфере порядок. Черт с ней, с обороной, дайте денег врачам за зарплаты, больницам на оборудование. Чтобы попасть к узким специалистам, надо пройти все круги ада, а что творится в деревнях, вообще страшно сказать — я знаю, я разговариваю с такими же как я, которые приезжают на процедуру не из Барнаула, а из своей деревни за сотни километров. А мы то долги прощаем другим государствам, то "Армату" строим.
Алена Веретельникова,
домохозяйка:
Я бы пожаловалась на прогнившую судебную систему. У меня сына посадили ни за что, за то что просто шел мимо места, где убили человека. И добиться ничего не можем.
Сергей Быков,
юрист:
Самое главное зло, с которым надо что-то делать — это "Почта России". У нас в Барнауле в 19 почтовых отделениях сократили время работы. Люди стоят в очередях целыми днями. Когда наконец в стране появится конкурент "Почте России", которая давно превратилась в продуктовую лавку? Когда им заплатят столько денег, чтобы они работали нормально? Такой вопрос я задал бы президенту.
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