Опрос. Какие проблемы вы бы решили через президента?

У нас в крае до сих пор сложная ситуация с очередью на гемодиализ. И хотя новые койки недавно ввели, мест на всех все равно не хватает. Я вот ждал своего часа год, и дождался его знаете почему? Потому что кто-то умер и место освободилось. Это же просто ужасно. Вообще проблемы медицины должны быть основополагающими, неужели так трудно навести в этой сфере порядок. Черт с ней, с обороной, дайте денег врачам за зарплаты, больницам на оборудование. Чтобы попасть к узким специалистам, надо пройти все круги ада, а что творится в деревнях, вообще страшно сказать — я знаю, я разговариваю с такими же как я, которые приезжают на процедуру не из Барнаула, а из своей деревни за сотни километров. А мы то долги прощаем другим государствам, то "Армату" строим.