Как узаконить перепланировку в квартире

Что говорит Жилищный кодекс

Перепланировка квартиры — серьезное занятие, поэтому прежде чем к нему приступать, имеет смысл заглянуть в документы и устроить себе юридический ликбез. На всякий случай напоминаем, что сделать перепланировку можно только в приватизированном жилье. Если квартира муниципальная или ведомственная, то потребуется разрешение собственника.

В Жилищном кодексе РФ (глава 4, ст. 25) фигурируют два понятия — перепланировка и переустройство. На первый взгляд, их можно посчитать синонимами, но не с точки зрения жилищного законодательства.

Перепланировка — это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесение изменения в технический паспорт жилого помещения. А именно:

изменение конфигурации стен (монтаж новых стен, полный или частичный демонтаж существующих);

изменение оконных и дверных проемов, устройство новых проемов, заделка старых, устройство арок;

остекление балконов и лоджий;

устройство внутренних лестниц и проемов в перекрытиях.

Переустройство — это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. То есть те виды ремонтных работ, которые могут привести к изменению инженерно-технического оборудования квартиры.

Под это определение подпадает, например, то, что жильцам представляется несущественным. Так перестановка мойки и газовой плиты в кухне считается переустройством, потому что мойка и плита меняют свое местоположение на поэтажном плане квартиры. А это встречается очень часто, когда старую кухонную мебель заменяют на новую встроенную. При этом замена инженерного оборудования на аналогичное по параметрам не считается переоборудованием, а относится к текущему ремонту квартиры.

Важно помнить такой нюанс: только те виды ремонтных работ могут быть названы перепланировкой и переустройством, которые требуют внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. Если, согласно правилам оформления техпаспортов, какие-либо элементы не отображаются в техпаспорте, то они и не являются перепланировкой и переустройством, а, значит, не нуждаются в получении соответствующих разрешений и согласований.

Сделать перепланировку в квартире и не нарушить закон

Если мечта оптимизировать жилье уже перешла в твердое намерение, то лучше сначала узнать, как далеко может простираться коррекция придуманного профессиональными проектировщиками, что разрешено, а что нет. Согласовать можно следующие переделки:

Демонтаж и оборудование встроенных стенных шкафов и кладовых.

Демонтаж, перенос, установка разделительных перегородок санузлов.

Перенос, изменение размеров, заделка, устройство дверных проемов в перегородках.

Перенос сантехнического оборудования, подводящих сетей без изменения положения существующих стояков холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Изменение площадей помещения за счет применения отделочных материалов.

Заделка оконного проема с сохранением оконного блока.

Два способа узаконить перепланировку квартиры или комнаты

Теперь, когда наступила ясность с понятиями и пределами дозволенного, и надо двигаться дальше, человек оказывается на развилке. Перед ним два пути.

Первый: оформить необходимые документы, найти подрядчика, получить разрешение, сделать перепланировку, внести изменения в техпаспорт.

Второй: учинить перепланировку, воплотить мечту, а узаконить потом, собрав нужные бумаги.

На первом пути придется иметь дело с чиновниками разных уровней, на втором еще и с судом, ибо узаконить сделанную перепланировку можно через суд. Перспектива не из приятных. Однако успокаивает то, что есть кампании, которые за определенное вознаграждение пройдут с клиентом и первым путем, и вторым.

Все хлопоты имеют смысл уже потому, что позволят избежать проблем при продаже квартиры, если это потребуется в дальнейшем. А они могут возникнуть, если параметры жилья не совпадут с теми, что содержатся в техническом паспорте.