Как узаконить перепланировку в квартире

Массовое жилищное строительство 60—80-х годов прошлого века сыграло в нашей жизни большую роль, дало крышу над головой миллионам семей. Дома простоят еще не один десяток лет. Но морально они уже устарели и люди хотят сделать жилье более удобным, индивидуальным, одним словом — перепланировать. Эти порывы государство четко регламентирует.
Что говорит Жилищный кодекс
Перепланировка квартиры — серьезное занятие, поэтому прежде чем к нему приступать, имеет смысл заглянуть в документы и устроить себе юридический ликбез. На всякий случай напоминаем, что сделать перепланировку можно только в приватизированном жилье. Если квартира муниципальная или ведомственная, то потребуется разрешение собственника.
В Жилищном кодексе РФ (глава 4, ст. 25) фигурируют два понятия — перепланировка и переустройство. На первый взгляд, их можно посчитать синонимами, но не с точки зрения жилищного законодательства.
Перепланировка — это изменение конфигурации жилого помещения, требующее внесение изменения в технический паспорт жилого помещения. А именно:
- изменение конфигурации стен (монтаж новых стен, полный или частичный демонтаж существующих);
- изменение оконных и дверных проемов, устройство новых проемов, заделка старых, устройство арок;
- остекление балконов и лоджий;
- устройство внутренних лестниц и проемов в перекрытиях.
Переустройство — это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. То есть те виды ремонтных работ, которые могут привести к изменению инженерно-технического оборудования квартиры.
Под это определение подпадает, например, то, что жильцам представляется несущественным. Так перестановка мойки и газовой плиты в кухне считается переустройством, потому что мойка и плита меняют свое местоположение на поэтажном плане квартиры. А это встречается очень часто, когда старую кухонную мебель заменяют на новую встроенную. При этом замена инженерного оборудования на аналогичное по параметрам не считается переоборудованием, а относится к текущему ремонту квартиры.
Важно помнить такой нюанс: только те виды ремонтных работ могут быть названы перепланировкой и переустройством, которые требуют внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. Если, согласно правилам оформления техпаспортов, какие-либо элементы не отображаются в техпаспорте, то они и не являются перепланировкой и переустройством, а, значит, не нуждаются в получении соответствующих разрешений и согласований.
Сделать перепланировку в квартире и не нарушить закон
Если мечта оптимизировать жилье уже перешла в твердое намерение, то лучше сначала узнать, как далеко может простираться коррекция придуманного профессиональными проектировщиками, что разрешено, а что нет. Согласовать можно следующие переделки:
- Демонтаж и оборудование встроенных стенных шкафов и кладовых.
- Демонтаж, перенос, установка разделительных перегородок санузлов.
- Перенос, изменение размеров, заделка, устройство дверных проемов в перегородках.
- Перенос сантехнического оборудования, подводящих сетей без изменения положения существующих стояков холодного, горячего водоснабжения и канализации.
- Изменение площадей помещения за счет применения отделочных материалов.
- Заделка оконного проема с сохранением оконного блока.
Два способа узаконить перепланировку квартиры или комнаты
Теперь, когда наступила ясность с понятиями и пределами дозволенного, и надо двигаться дальше, человек оказывается на развилке. Перед ним два пути.
Первый: оформить необходимые документы, найти подрядчика, получить разрешение, сделать перепланировку, внести изменения в техпаспорт.
Второй: учинить перепланировку, воплотить мечту, а узаконить потом, собрав нужные бумаги.
На первом пути придется иметь дело с чиновниками разных уровней, на втором еще и с судом, ибо узаконить сделанную перепланировку можно через суд. Перспектива не из приятных. Однако успокаивает то, что есть кампании, которые за определенное вознаграждение пройдут с клиентом и первым путем, и вторым.
Все хлопоты имеют смысл уже потому, что позволят избежать проблем при продаже квартиры, если это потребуется в дальнейшем. А они могут возникнуть, если параметры жилья не совпадут с теми, что содержатся в техническом паспорте.