Перевозка скоропортящихся грузов под контролем спутниковых технологий.

Для доставки продуктов питания, медикаментов и даже цветов используются автомобильные рефрижераторы. Сейчас существует немало моделей холодильного оборудования для транспортных средств. Но какой бы передовой не была техника, она не защищена от возможных поломок и негативных воздействий человеческого фактора – например, элементарной невнимательности. И если сейчас нарушение условий перевозки и, как следствие, порча груза остаются только в рамках взаимоотношений перевозчика и владельца груза, то вскоре ситуация изменится. В течение ближайшего времени ожидается внесение в КОАП ответственности за нарушения правил перевозки скоропортящихся продуктов. Это призвано, в первую очередь, обезопасить рядовых потребителей.

Не так давно российский разработчик системы спутникового мониторинга транспорта СКАУТ представил новое телематическое решение, цель которого – уберечь покупателей от испорченной продукции и сократить убытки перевозчиков. Решение "Контроль температурных режимов" позволяет удаленно контролировать состояние внутри рефрижетора на всем пути его следования и вовремя реагировать на нештатные ситуации.

Как это работает на практике?

На рефрижератор устанавливаются ГЛОНАСС/GPS-трекеры, которые определяют местоположение объекта. Вместе с ними устанавливаются датчики температуры, фиксирующие температуру у холодильной установки и у двери рефрижератора. Информация от оборудования поступает на сервер и обрабатывается в специальной программе, которую можно установить на персональном компьютере, планшете или мобильном устройстве.

Пользователи решения сами задают значения температуры для типа перевозимого груза. Узнать о нарушениях и их специфике помогает отчет по температурным режимам. В нем представлены: количество нарушений за период, состояние датчиков на начало и конец периода, когда и где был зафиксирован инцидент и в какой момент состояние пришло в норму.

За изменением температуры в рефрижераторе можно также наблюдать с помощью графиков.

Для того, чтобы оперативно реагировать на изменения температурного режима, в решении СКАУТ реализованы уведомления на электронную почту. В них отображается, что произошло внутри конкретного объекта, и место инцидента на карте. Благодаря этому можно сразу связаться с водителем рефрижератора и постараться решить возникшую проблему.

Это решение для спутникового контроля рефрижераторов уже помогает в работе десятков компаний. Стоит обратить внимание, что установка телематического оборудования открывает возможность к использованию и других решений для спутникового мониторинга. Наряду с контролем местоположения и расхода топлива, заказчикам системы СКАУТ доступны такие ноу-хау, как "Безопасное вождение" и "Экономичное вождение".