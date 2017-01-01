Перезагрузка: Почему новая модель управления Алтайским краем станет ответом на вызовы времени

В 2017 году произошла перезагрузка системы управления в Алтайском крае. С 1 января в регионе приступило к работе правительство. Запуск новой модели, по оценке чиновников, приведет к улучшению межведомственного взаимодействия, росту оперативности в работе, усилению персональной ответственности и, как следствие, к повышению эффективности управления и улучшению делового климата в регионе.
Александр Карлин,
губернатор, председатель правительства Алтайского края:
Перезагрузка системы — это не формальная смена вывесок, а переход к модели, которая обеспечит комплексный подход, будет способствовать повышению качества на основе коллегиальности, росту оперативности, более четкому взаимодействию отраслевых структур.
Вызовы времени и посткризисное социально-экономическое состояние не дают возможности властям и бизнесу консервировать прежние формы управления. Они становятся препятствием развитию территории и предприятий, на ней работающих. Скорость обмена информацией, принятия бизнес-решений, научно-технических прорывов требует и соответствующих управленческих реакций. Необходимость преодолевать последствия кризиса только усиливает эту потребность, заставляя интенсивно наверстывать упущенное. Юбилейный 2017 год в этом смысле предстоит напряженный.
Николай Чиняков,
зампредседателя правительства края:
Мы фиксируем улучшение ожиданий бизнеса в инвестиционном развитии. Неудовлетворенность сохраняется лишь в одном сегменте — в оценке доступности кредитных ресурсов. Однако условия ведения бизнеса, очевидно, становятся “мягче”.
Одна из форм, которые призваны улучшить взаимодействие не только между ведомствами, но и властей с бизнес-сообществом, — создание проектных офисов.
Александр Карлин,
губернатор, председатель правительства Алтайского края:
Проектная работа позволит сосредоточить организационные, управленческие, материальные и финансовые ресурсы на решении наиболее значимых проблем для жителей края.
В Алтайском крае с 2015 года уже работает проектный офис по инвестиционной деятельности.
Николай Чиняков,
зампредседателя правительства края:
Мы видим на практике, что его работа дает возможность оперативного и эффективного обсуждения межведомственных вопросов. Это, например, позволяет быстрее достигать целевых показателей “дорожных карт” по улучшению инвестклимата: по подключению к инженерным сетям, по сокращению разрешительных процедур в строительной сфере и другим.
Более широкое применение проектного формата работы позволит создавать группы под каждый важный для жителей региона проект.
Николай Чиняков,
зампредседателя правительства края:
Мы будем определять, представители каких ведомств необходимы для реализации, кто персонально станет отвечать за результат, составлять план мероприятий, следить за тем, чтобы каждый шаг не был формальным и выполнялся в срок.
Также к обсуждению проектов, говорит он, планируется активно привлекать экспертное сообщество: "Мы заинтересованы в том, чтобы участники отраслей давали нам взгляд со стороны".
Коллегиальность принятия решений — вообще один из главных аргументов властей в пользу перехода на новую модель управления.
Виталий Снесарь,
зампредседателя правительства края (в интервью "СК" осенью 2016 года):
Обсуждение будет идти за круглым столом, дискуссия приобретет статус уже протокольной записи. Это важный момент. Каждый из участников заседания правительства, кто просидит и промолчит, тоже возьмет на себя ответственность. Не будет возможности в случае чего сказать: а со мной никто не советовался.
Эксперты и предприниматели говорят, что результаты работы новой управленческой системы можно будет оценить лишь спустя время.
Ярослава Шашкова,
политолог:
Это может быть действительно новый подход к управлению как реакция на потребность в переменах в сложной экономической ситуации. Но говорить о результатах мы сможем не раньше чем через полгода.
- Сюжет: 80-летие края
- Сюжет: Стратегия развития края
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.