Перезагрузка: Почему новая модель управления Алтайским краем станет ответом на вызовы времени

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

Перезагрузка системы — это не формальная смена вывесок, а переход к модели, которая обеспечит комплексный подход, будет способствовать повышению качества на основе коллегиальности, росту оперативности, более четкому взаимодействию отраслевых структур.

Вызовы времени и посткризисное социально-экономическое состояние не дают возможности властям и бизнесу консервировать прежние формы управления. Они становятся препятствием развитию территории и предприятий, на ней работающих. Скорость обмена информацией, принятия бизнес-решений, научно-технических прорывов требует и соответствующих управленческих реакций. Необходимость преодолевать последствия кризиса только усиливает эту потребность, заставляя интенсивно наверстывать упущенное. Юбилейный 2017 год в этом смысле предстоит напряженный.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Мы фиксируем улучшение ожиданий бизнеса в инвестиционном развитии. Неудовлетворенность сохраняется лишь в одном сегменте — в оценке доступности кредитных ресурсов. Однако условия ведения бизнеса, очевидно, становятся “мягче”.

Одна из форм, которые призваны улучшить взаимодействие не только между ведомствами, но и властей с бизнес-сообществом, — создание проектных офисов.

Александр Карлин,

губернатор, председатель правительства Алтайского края:

Проектная работа позволит сосредоточить организационные, управленческие, материальные и финансовые ресурсы на решении наиболее значимых проблем для жителей края.

В Алтайском крае с 2015 года уже работает проектный офис по инвестиционной деятельности.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Мы видим на практике, что его работа дает возможность оперативного и эффективного обсуждения межведомственных вопросов. Это, например, позволяет быстрее достигать целевых показателей “дорожных карт” по улучшению инвестклимата: по подключению к инженерным сетям, по сокращению разрешительных процедур в строительной сфере и другим.

Более широкое применение проектного формата работы позволит создавать группы под каждый важный для жителей региона проект.

Николай Чиняков,

зампредседателя правительства края:

Мы будем определять, представители каких ведомств необходимы для реализации, кто персонально станет отвечать за результат, составлять план мероприятий, следить за тем, чтобы каждый шаг не был формальным и выполнялся в срок.

Также к обсуждению проектов, говорит он, планируется активно привлекать экспертное сообщество: "Мы заинтересованы в том, чтобы участники отраслей давали нам взгляд со стороны".

Коллегиальность принятия решений — вообще один из главных аргументов властей в пользу перехода на новую модель управления.

Виталий Снесарь,

зампредседателя правительства края (в интервью "СК" осенью 2016 года):

Обсуждение будет идти за круглым столом, дискуссия приобретет статус уже протокольной записи. Это важный момент. Каждый из участников заседания правительства, кто просидит и промолчит, тоже возьмет на себя ответственность. Не будет возможности в случае чего сказать: а со мной никто не советовался.

Эксперты и предприниматели говорят, что результаты работы новой управленческой системы можно будет оценить лишь спустя время.

Ярослава Шашкова,

политолог:

Это может быть действительно новый подход к управлению как реакция на потребность в переменах в сложной экономической ситуации. Но говорить о результатах мы сможем не раньше чем через полгода.