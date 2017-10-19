Персонажи сериалов, которых с трудом можно узнать в реальной жизни

Актеры, играющие в сериалах, куда чаще киноактеров связываются в глазах зрителей с определенным образом. Тем сильнее бывает шок, когда оказывается, что в реальной жизни у них нет почти ничего общего с персонажем.
Наоми Гроссман - Пеппер ("Американская история ужасов"). Фото: fishki.net.
Ник Офферман - Рон Свонсон ("Парки и зоны отдыха"). Фото: fishki.net.
Ребекка Ромейн - Мистик ("Люди Икс"). Фото: fishki.net.
Тэрин Мэннинг - Тиффани "Пенсатукки" Догетт ("Восьмая миля"). Фото: fishki.net.
Чарли Чаплин - Бродяга (впервые появился в короткометражке "Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл"). Фото: fishki.net.
Америка Феррера - Бетти ("Дурнушка Бетти"). Фото: fishki.net.
Майкл Дорн - Ворф ("Звездный путь"). Фото: fishki.net.
Конлет Хилл - Варис ("Игра престолов"). Фото: fishki.net.
Джонни Галэки - Леонард Хофстедтер ("Теория большого взрыва"). Фото: fishki.net.
Том Мисон - Икабод Крейн ("Сонная лощина"). Фото: fishki.net.
эзи Серфес - Маргарет МакПойл ("В Филадельфии всегда солнечно"). Фото: fishki.net.
Узо Адуба - Сьюзанн Уоррен ("Оранжевый - хит сезона"). Фото: fishki.net.
Софи МакШера - Дейзи Мейсон (Аббатство Даунтон"). Фото: fishki.net.
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