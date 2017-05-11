Первая гроза на Алтае. Барнаульцы радостно делятся в соцсетях кадрами непогоды

11 мая в Барнауле гремел гром, сверкала молния и пролился сильный ливень. Это была первая гроза в 2017 году. Горожане в соцсетях постят фото и видео с разыгравшейся стихией. И чаще всего сопровождают свои кадры строчкой из Тютчева "Люблю грозу в начале мая".
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/r1chter_shef.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/veraromanova1010.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/soroka1971.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/vladipiguzova.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/maxim.shaboldin.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/irinka_marik427.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/aponya__.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Оксана Косенко vk.com.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Анжелика Калашникова vk.com.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Степан Сафронов vk.com.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Анжелика Калашникова vk.com.
Синоптики обнадеживают барнаульцев на пятницу: дождь будет только в начале ночи. Днем 12 мая обещают без осадков, температура +25...+27 градусов. А вот в выходные, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будут идти дожди (13 мая - во второй половине дня, 14 мая - временами), возможны грозы. Температура воздуха в выходные будет +23...+25 градусов.
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