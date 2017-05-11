Первая гроза на Алтае. Барнаульцы радостно делятся в соцсетях кадрами непогоды

Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/r1chter_shef. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/veraromanova1010. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/soroka1971. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/vladipiguzova. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/maxim.shaboldin. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/irinka_marik427. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/aponya__. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Оксана Косенко vk.com. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Анжелика Калашникова vk.com. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Степан Сафронов vk.com. Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: Анжелика Калашникова vk.com.

Синоптики обнадеживают барнаульцев на пятницу: дождь будет только в начале ночи. Днем 12 мая обещают без осадков, температура +25...+27 градусов. А вот в выходные, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будут идти дожди (13 мая - во второй половине дня, 14 мая - временами), возможны грозы. Температура воздуха в выходные будет +23...+25 градусов.

#сибирь #Барнаул #весна #ливень Публикация от Антон Сущик (@antonsushik) Май 11 2017 в 1:29 PDT

🌧 Публикация от RUKI-KRYKI (@vladimirkovalev) Май 11 2017 в 1:43 PDT