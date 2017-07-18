Первая серия нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по просмотрам

Первую серию седьмого сезона культового сериала посмотрели 10,1 млн зрителей. Предыдущий рекорд "Игры престолов" был установлен, когда заключительная серия шестого сезона собрала у телеэкранов 8,8 млн телезрителей, сообщают "Известия".

В отличие от шести предыдущих, седьмой сезон будет состоять не из десяти, а из семи серий. В то же время, продолжительность каждой серии увеличится. Так, первые пять серий нового сезона будут идти порядка часа, продолжительность шестой серии составит 71 минуту, а седьмой – 81 минуту.

Пока планируется, что это будет предпоследний сезон "Игры престолов".