Первая серия нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по просмотрам

Первую серию нового сезона "Игры престолов", который вышел 17 июля, уже успели посмотреть рекордное число зрителей.
Первую серию седьмого сезона культового сериала посмотрели 10,1 млн зрителей. Предыдущий рекорд "Игры престолов" был установлен, когда заключительная серия шестого сезона собрала у телеэкранов 8,8 млн телезрителей, сообщают "Известия".
В отличие от шести предыдущих, седьмой сезон будет состоять не из десяти, а из семи серий. В то же время, продолжительность каждой серии увеличится. Так, первые пять серий нового сезона будут идти порядка часа, продолжительность шестой серии составит 71 минуту, а седьмой – 81 минуту.
Пока планируется, что это будет предпоследний сезон "Игры престолов".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.