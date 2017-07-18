Первая серия нового сезона "Игры престолов" побила рекорд по просмотрам

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Сегодня, 08:39.
Культура

Первую серию нового сезона "Игры престолов", который вышел 17 июля, уже успели посмотреть рекордное число зрителей.

Игра престолов.
Игра престолов. Фото: СС0.

Первую серию седьмого сезона культового сериала посмотрели 10,1 млн зрителей. Предыдущий рекорд "Игры престолов" был установлен, когда заключительная серия шестого сезона собрала у телеэкранов 8,8 млн телезрителей, сообщают "Известия".

В отличие от шести предыдущих, седьмой сезон будет состоять не из десяти, а из семи серий. В то же время, продолжительность каждой серии увеличится. Так, первые пять серий нового сезона будут идти порядка часа, продолжительность шестой серии составит 71 минуту, а седьмой – 81 минуту.

Пока планируется, что это будет предпоследний сезон "Игры престолов".

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