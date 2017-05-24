Первые шаги в энергетику

Двенадцать из них в прошлом году уже работали на предприятии – как бойцы Энергоотряда. Они не только познакомились на практике с выбранной специальностью, но и получили возможность определиться с местом будущей работы. Поэтому выбор места производственной практики сделан уже осознанно – в крупнейшей электросетевой компании Сибири.

Александр Пономарев,

начальник департамента управления персоналом:

На протяжении всей своей истории Алтайэнерго инвестирует в человеческий капитал, точнее сказать, в будущих специалистов. В том числе и предоставляя возможность студентам-энергетикам подкреплять теорию практикой на нашем предприятии.

Программу производственной практики для будущих коллег энергетики сделали максимально индивидуальной. Эффективно "натаскивать" ребят будут самые опытные специалисты производственных отделений. Система наставничества позволит студентам приобрести практические навыки еще до приема на работу. В будущем такие кадры смогут в короткие сроки адаптироваться в энергетике, понять структуру современного электросетевого комплекса.

Практиканты уже приступили к работе в Кулундинском, Поспелихинском, Родинском, Романовском, Топчихинском и Шипуновском районах электрических сетей, а также Пригородном РЭС краевой столицы. По ее итогам они получат заработную плату, опыт работы и гарантию трудоустройства в Алтайэнерго.