Первый канал показал вторую часть "Непутевых заметок" об Алтайском крае

17 сентября в эфире Первого канала показали вторую часть программы Дмитрия Крылова "Непутевые заметки", которую сняли в Алтайском крае.
В этой части программы Крылов рассказал об озерах Бурлинском и Горьком, завершим свое летнее путешествие по региону. Съемки проходили в июне 2017 года.
Первая часть вышла в эфир 3 сентября.
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