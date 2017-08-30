Первый канал сообщил, кто будет вести программу "Сегодня вечером" вместо Малахова

Они сменили перешедшего на канал "Россия-1" Андрея Малахова.

Меньшова ранее сообщила о закрытии своего проекта "Наедине со всеми" из-за того, что после съемок 600 выпусков ей психологически тяжело работать дальше в таком ритме, пишет "Национальная служба новостей". Ранее ведущая намекнула, что, возможно, будет задействована в программе "Сегодня вечером".

Сусанна Альперина,

обозреватель "Российской газеты":

Субботнее шоу было задумано без "желтизны". Это спокойный разговор с приятными гостями, без политики. В отличие от "Пусть говорят", которое построено на совсем другой интонации. У Юли Меньшовой есть определенный имидж. Что касается Максима Галкина, по меньшей мере три шоу, которые он будет вести в новом сезоне, — это шоу "Лучше всех", шоу "Старше всех", тоже шоу талантов, но в нем будут принимать участие те, кому за 50. И "Субботний вечер" вместе с Юлией Меньшовой. Зритель наш может оказаться в ситуации слегка запутанной, потому что, как мы знаем, на "России 1" есть шоу "Субботний вечер". В последнем выпуске этого шоу появился Андрей Малахов. И если он там станет появляться регулярно, то зритель не поймет, что с ним делают.

Андрей Малахов теперь ведет шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", и в скором времени у ведущего на "России-1" появится свой собственный субботний проект, пишет bfm.ru.

Помимо Малахова, Первый канал покинули знаменитые телеведущие Александр Олешко и Тимур Кизяков.