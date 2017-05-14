Первый канал вырезал упоминания Путина в сериале "Фарго"

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Сегодня, 18:54.
Культура

Читатель издания "Медуза" обратил внимание, что Первый канал при переводе третьего сезона американского сериала "Фарго" убрал из реплик упоминания президента России Владимира Путина. 

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

На данный момент канал показал четыре эпизода из десяти. В оригинале Путин упоминался во втором и четвертом эпизодах, однако в русском дубляже фамилия русского президента исчезла.

Так, в четвертой серии украинец Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях значения слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из неё Путина, который в эфире Первого канала называется просто "мальчиком".

В другом эпизоде идет речь о тоталитарных государствах. Упоминаются Северная Корея и Россия, где "Путин хорошо постарался". Однако в русском переводе осталась только Северная Корея.

Переводом занималась московская кинокомпания "Эй Би Видео". Ее представители на запрос радиостанции "Говорит Москва" о странном переводе "Фарго" заявилии следующее: "Все вопросы к Первому каналу".

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