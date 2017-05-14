Первый канал вырезал упоминания Путина в сериале "Фарго"

Читатель издания "Медуза" обратил внимание, что Первый канал при переводе третьего сезона американского сериала "Фарго" убрал из реплик упоминания президента России Владимира Путина.
На данный момент канал показал четыре эпизода из десяти. В оригинале Путин упоминался во втором и четвертом эпизодах, однако в русском дубляже фамилия русского президента исчезла.
Так, в четвертой серии украинец Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях значения слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из неё Путина, который в эфире Первого канала называется просто "мальчиком".
В другом эпизоде идет речь о тоталитарных государствах. Упоминаются Северная Корея и Россия, где "Путин хорошо постарался". Однако в русском переводе осталась только Северная Корея.
Переводом занималась московская кинокомпания "Эй Би Видео". Ее представители на запрос радиостанции "Говорит Москва" о странном переводе "Фарго" заявилии следующее: "Все вопросы к Первому каналу".
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