Первый канал вырезал упоминания Путина в сериале "Фарго"

На данный момент канал показал четыре эпизода из десяти. В оригинале Путин упоминался во втором и четвертом эпизодах, однако в русском дубляже фамилия русского президента исчезла.

Так, в четвертой серии украинец Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях значения слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из неё Путина, который в эфире Первого канала называется просто "мальчиком".

В другом эпизоде идет речь о тоталитарных государствах. Упоминаются Северная Корея и Россия, где "Путин хорошо постарался". Однако в русском переводе осталась только Северная Корея.

Переводом занималась московская кинокомпания "Эй Би Видео". Ее представители на запрос радиостанции "Говорит Москва" о странном переводе "Фарго" заявилии следующее: "Все вопросы к Первому каналу".