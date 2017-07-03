Первый понедельник июля принесет жителям Алтая тучи, ливни и потоп

Первый понедельник июля на Алтае будет дождливым и хмурым. В МЧС прогнозируют, что мощные ливни могут спровоцировать паводковые явления в предгорных районах.

Прогноз погоды в Алтайском крае Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза. Утром местами в западных районах туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 11-16 м/с.

Температура днём +22 … +27. Из-за ливней и высокой интенсивности приточности в предгорных районах, возможны резкие подъемы уровней воды в малых реках. Возможно возникновение локальных дождевых паводковых явлений в бассейнах рек: Песчанная (Смоленский район),

(Смоленский район), Ануй (Солонешенский, Петропавловский районы),

(Солонешенский, Петропавловский районы), Чарыш (Чарышский, Краснощековский районы),

(Чарышский, Краснощековский районы), Катунь (Бийский, Красногорский, Советский районы). Прогноз погоды в Барнауле Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 4 - 9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура +23 … +25.