Первый понедельник июля принесет жителям Алтая тучи, ливни и потоп

Первый понедельник июля на Алтае будет дождливым и хмурым. В МЧС прогнозируют, что мощные ливни могут спровоцировать паводковые явления в предгорных районах.
Прогноз погоды в Алтайском крае
- Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза. Утром местами в западных районах туман.
- Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 11-16 м/с.
- Температура днём +22 … +27.
Из-за ливней и высокой интенсивности приточности в предгорных районах, возможны резкие подъемы уровней воды в малых реках. Возможно возникновение локальных дождевых паводковых явлений в бассейнах рек:
- Песчанная (Смоленский район),
- Ануй (Солонешенский, Петропавловский районы),
- Чарыш (Чарышский, Краснощековский районы),
- Катунь (Бийский, Красногорский, Советский районы).
Прогноз погоды в Барнауле
- Переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза.
- Ветер юго-западный, 4 - 9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
- Температура +23 … +25.
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