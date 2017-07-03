Первый понедельник июля принесет жителям Алтая тучи, ливни и потоп

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Сегодня, 06:30.
Жизнь

Первый понедельник июля на Алтае будет дождливым и хмурым. В МЧС прогнозируют, что мощные ливни могут спровоцировать паводковые явления в предгорных районах.

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

Прогноз погоды в Алтайском крае

  • Переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза. Утром местами в западных районах туман.
  • Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 11-16 м/с.
  • Температура днём +22 … +27.       

Из-за ливней и высокой интенсивности приточности в предгорных районах, возможны резкие подъемы уровней воды в малых реках. Возможно возникновение локальных дождевых  паводковых явлений в бассейнах рек:

  • Песчанная (Смоленский район),
  • Ануй (Солонешенский, Петропавловский районы),
  • Чарыш (Чарышский, Краснощековский районы),
  • Катунь (Бийский, Красногорский, Советский районы).

Прогноз погоды в Барнауле

  • Переменная облачность, кратковременный  дождь, возможна  гроза.
  • Ветер юго-западный, 4 - 9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
  • Температура +23 … +25.        
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