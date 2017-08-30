Алтайские энергетики готовятся к 1 сентября

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Новости компаний

Накануне нового учебного года специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" проводят проверку энергообъектов вблизи школьных, дошкольных образовательных учреждений. Во всех производственных отделениях подготовлены 20 передвижных резервных источников энергоснабжения.

Дизель-генераторные установки в случае экстренной необходимости помогут обеспечить надежное энергоснабжение учебных заведений в период проведения торжественных линеек.

Проверка энергооборудования имеет еще одну важную задачу. В "Алтайэнерго" продолжается работа по предотвращению и профилактике случаев детского травматизма на объектах электросетевого комплекса. В преддверии нового учебного года все подстанции и линии электропередачи проходят специальную проверку на предмет целостности дверей, замков, ограждений, знаков, предупреждающих об опасности поражения электрическим током.

Помимо регулярной проверки, ремонта, реконструкции объектов электросетевого хозяйства и выноса линий электропередачи с территорий детских учреждений предусмотрен целый комплекс мер, направленных на профилактику детского электротравматизма. Специалисты компании проводят со школьниками уроки и беседы по электробезопасности, устраивают для детей конкурсы по проверке знаний основных правил безопасного обращения с электричеством. Во время таких мероприятий дети получают раскраски, плакаты, расписания уроков с этими же правилами – для закрепления знаний.

Уважаемые жители Алтайского края!

Если вы увидели оставленное без внимания или ненадлежащим образом запертое энергоустройство, просим позвонить по телефону горячей линии: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

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